Doğu Perinçek AK Parti'yi uyardı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, AK Parti hükümetine İsveç'in NATO üyeliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. NATO'nun genişlemesinin Türkiye için bir tehdit olduğunu belirten Perinçek konuyla ilgili olarak "NATO karşısında güvenliğimizi aciz bırakan yönetim istemiyoruz." dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, AK Parti hükümetine İsveç'in NATO üyeliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. NATO'nun genişlemesinin Türkiye için bir tehdit olduğunu belirten Perinçek konuyla ilgili olarak "NATO karşısında güvenliğimizi aciz bırakan yönetim istemiyoruz." dedi.

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