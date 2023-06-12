Doğu Perinçek değerlendirdi: "Türkiye'de devrimleri Milliyetçiler yaptı"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye tarihinde gerçekleştirilen devrimler hakkında konuştu. Perinçek, konuyla ilgili olarak "Türkiye'de devrimleri Milliyetçiler yaptı" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye tarihinde gerçekleştirilen devrimler hakkında konuştu. Perinçek, konuyla ilgili olarak "Türkiye'de devrimleri Milliyetçiler yaptı" ifadelerini kullandı.
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