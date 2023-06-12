Doğu Perinçek değerlendirdi: "Türkiye'de devrimleri Milliyetçiler yaptı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye tarihinde gerçekleştirilen devrimler hakkında konuştu. Perinçek, konuyla ilgili olarak "Türkiye'de devrimleri Milliyetçiler yaptı" ifadelerini kullandı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye tarihinde gerçekleştirilen devrimler hakkında konuştu. Perinçek, konuyla ilgili olarak "Türkiye'de devrimleri Milliyetçiler yaptı" ifadelerini kullandı.

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