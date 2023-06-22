Görüş Alanı - 21 Haziran 2023

Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı konuşuldu.

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Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı konuşuldu.

Konuklar:

Vatan Partisi MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen

• İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör

• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt

• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak

• Milat Gazetesi Yazarı Av. Ebubekir Elmalı

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