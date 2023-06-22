Görüş Alanı - 21 Haziran 2023
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı konuşuldu.
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı konuşuldu.
Konuklar:
• Vatan Partisi MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen
• İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör
• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt
• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak
• Milat Gazetesi Yazarı Av. Ebubekir Elmalı
# Görüş Alanı # vatan partisi # anayasa mahkemesi # cem dikmen # mustafa albayrak # Özgür Tör # ceyhun bozkurt # Görüş Alanı