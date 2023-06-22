Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli anlattı: İyi Parti'deki FETÖ düzeni

• Dr. Hasan Sami Özvarinli, görev süresinde ne gibi yanlışlara şahit olduğunu, Akşener’in hatalarını ve İyi Parti’deki FETÖ düzenini anlattı. Özvarinli şunları ifade etti:

- Bir üst akıl var. Bu üst akıl zamanla kendini daha dominant bir hale getirdi. Sonraki süreçte parti politikalarındaki kırılmaları net bir şekilde gördük. Tabii ki bu bizi zamanla, oranın istenmeyen çocuğu haline getirdi. Çünkü ben ülkücüyüm. Milliyetçi insanlarız. Önceliğimiz devletimiz ve milletimiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin ikbali için mücadele ederiz. Bu ikbal bizim için öncelikli olduğundan kavgaların merkezine taşındık ve geldiğimiz noktada Türk milletine gerçekleri haykırıyoruz.

• Seçimlerden 20 gün önce AK Parti’ye geçtiğini belirten Özvarinli, Türk siyasetini Pensilvanya’nın kuklalar aracılığıyla yönlendirmeye çalıştığını söyledi.