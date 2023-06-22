Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli anlattı: İyi Parti'deki FETÖ düzeni

• İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, Ulusal Kanal’da merak edilenleri yanıtladı.

Ali Ergen Ali Ergen
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• Dr. Hasan Sami Özvarinli, görev süresinde ne gibi yanlışlara şahit olduğunu, Akşener’in hatalarını ve İyi Parti’deki FETÖ düzenini anlattı. Özvarinli şunları ifade etti:

- Bir üst akıl var. Bu üst akıl zamanla kendini daha dominant bir hale getirdi. Sonraki süreçte parti politikalarındaki kırılmaları net bir şekilde gördük. Tabii ki bu bizi zamanla, oranın istenmeyen çocuğu haline getirdi. Çünkü ben ülkücüyüm. Milliyetçi insanlarız. Önceliğimiz devletimiz ve milletimiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin ikbali için mücadele ederiz. Bu ikbal bizim için öncelikli olduğundan kavgaların merkezine taşındık ve geldiğimiz noktada Türk milletine gerçekleri haykırıyoruz.

• Seçimlerden 20 gün önce AK Parti’ye geçtiğini belirten Özvarinli, Türk siyasetini Pensilvanya’nın kuklalar aracılığıyla yönlendirmeye çalıştığını söyledi.

- Partinin özel kaleminde, sekretarya ve randevu kısmında, parti grubunda sizi ilk karşılayacak olanlar FETÖ’cüdür. Partinin siyasi başdanışmanı Adil Öksüz’ün referansıyla Sakarya Üniversitesi’ne yerleşmiş olan Yüksel Korkmaz’dır. Kendisi de FETÖ’den sonrasında ihraç edilmiştir. ABD’de ünlü bir FETÖ vakfının da yönetici ekibi arasındadır. İyi Parti’de hangi kapıyı açarsanız açın karşınıza FETÖ’cüler çıkar. Ülkücüler önem arz etmeyen yerlere sürgün edilmeye başlandı son 2 yıldır. 81 il başkanından rahat 70’e yakını seçilmiş değil atanmış.
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Meral Akşener’in eski danışmanı Sami Özvarinli'den şok açıklama!Meral Akşener’in eski danışmanı Sami Özvarinli'den şok açıklama!TV Yayını
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