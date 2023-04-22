"FETÖ kuluçka olarak Altılı Masa'yı seçti"

Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan, ABD-FETÖ-Altılı Masa ilişkilerini masaya yatırdı. Kadan konuyla ilgili olarak "FETÖ bir radyoaktif kirlenme gibidir. Öyle kolay kolay temizlenmez. Amerika, FETÖ'yü yalnızca Türkiye için değil dünyada 33 ülke için kurdu ve kurguladı. ABD için hala işlevsel ve kullanışlı bir örgüt olmaya devam ediyor. Ciddi bir para kaynağı var. Türkiye'de tarikatlar/cemaatler sorununa köklü olarak çözüm bulmamız gerekir. FETÖ'cüler kimlik değiştirdiler ve kuluçkaya yattılar bunun başında da Altılı Masa geliyor." ifadelerini kullandı.