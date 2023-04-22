Dr. Ender Saraç açıkladı: Bayramda sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Dr. Ender Saraç bayramda sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı. Saraç konuyla ilgili " Reflü ve özellikle gastrit için asitli içecekleri almamak lazım. Koyu kahve, koyu çay , hamur işi, kızartmalar... Bunlardan uzak durmakta fayda var. Zeytinyağında kudret narı çok iyi gelir mideye özellikle gastrit sorunlarına, reflüye. Mideniz ekşidiği zaman oldukça koyu bir rezene çayı yapın ve bunu ılık olarak için. Yanında da bir avuç sarı leblebiyi çiğneyerek yutun." ifadelerini kullandı.