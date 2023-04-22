Vatan Partisi Zonguldak 3.sıra milletvekili adayı Hasan Demirkıran, Romanları ancak Vatan Partisi'nin temsil edebileceğini belirtti. Demirkıran "Bizlerin sorunlarını programına alacak parti Vatan Partisi'dir. Onurlu bir yaşam için bütün Romanları Vatan Partisi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.