"Kılıçdaroğlu memleketin menfaatine konuşmuyor"

Akşam Gazetesi yazarı Taceddin Kutay, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kutay, Kılıçdaroğlu hakkında "Hala kimlik siyaseti yapıyorsanız, siz gerçekten kötü bir siyasetçisiniz Kemal Bey. Memleketin menfaatine konuşmuyor. Bu kadar egoist bir şahsa devlet emanet edilir mi? İyi niyetli bir şey olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.