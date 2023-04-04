Millet İttifakı'nda adaylık krizi - Ulusal Özel - 3 Nisan 2023
Ulusal Özel programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Avukat Begüm Ece Pazarcı ve Siyaset Bilimci Onur Erim hem gündemi yorumladı hem de Millet İttifakı'nın politikalarını masaya yatırdı.
Ulusal Özel programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Avukat Begüm Ece Pazarcı ve Siyaset Bilimci Onur Erim hem gündemi yorumladı hem de Millet İttifakı'nın politikalarını masaya yatırdı.