Üreten Türkiye - 30 Haziran 2023

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı ve Ziraat Mühendisi Cenk Özdemir'in sunduğu Üreten Türkiye'de bu bölüm Torosların Bilge Kadını Gönül Çil, örtü altı tarımını anlattı.

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Torosların Bilge Kadını Gönül Çil, örtü altı tarımın ne olduğunu aktardı. Çil, ayrıca serada bağcılık nasıl yapılır, seracılığın zorlukları nelerdir, sera üretiminin önündeki engeller nedir ve nasıl aşılır konularında bilgi verdi.

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