Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Banu Noyan : "Meclistekiler vatandaş olduğunu unutuyor"

Ünlü organizatör Banu Noyan Vatan Partisi'nden İstanbul için milletvekili adayı oldu.

Son Güncelleme:

Ünlü organizatör Banu Noyan Vatan Partisi'nden İstanbul için milletvekili adayı oldu. Noyan "Vekiller, halkın köprüsü. Vekil de olsam vatandaşım. Meclise girince herkes vatandaş olduğunu unutuyor galiba." ifadelerini kullandı.

# Televizyon Gazetesi # Banu Noyan # halil nebiler # vatan partisi # milletvekili # aday # meclis

Benzer Videolar

Televizyon Gazetesi - 28 Nisan 2023 Televizyon Gazetesi - 28 Nisan 2023
Güne Başlarken - 28 Nisan 2023 Güne Başlarken - 28 Nisan 2023
Görüş Alanı - 28 Nisan 2023 Görüş Alanı - 28 Nisan 2023
Ana Haber - 27 Nisan 2023 Ana Haber - 27 Nisan 2023
"ABD belgeleri 'Ermeni Soykırımı yok' diyor" "ABD belgeleri 'Ermeni Soykırımı yok' diyor"
"Akşener hayatının kumarını oynadı" "Akşener hayatının kumarını oynadı"
"Önümüzdeki süreçte kaos ve yeni bir seçim bizi bekliyor" "Önümüzdeki süreçte kaos ve yeni bir seçim bizi bekliyor"
"Büyük Sıfırlama" için düğmeye basıldı "Büyük Sıfırlama" için düğmeye basıldı
"Siyaset bir rüşvet aracı" "Siyaset bir rüşvet aracı"
Televizyon Gazetesi - 27 Nisan 2023 Televizyon Gazetesi - 27 Nisan 2023
7 Gün - 27 Nisan 2023 7 Gün - 27 Nisan 2023
Günlük - 27 Nisan 2023 Günlük - 27 Nisan 2023
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Sierra Nevada Corporation (SNC) kimin?
4 28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
5 10 Bin polis alımı için başvuru tarihi netleşti