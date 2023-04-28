Vatan Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Banu Noyan : "Meclistekiler vatandaş olduğunu unutuyor"

Ünlü organizatör Banu Noyan Vatan Partisi'nden İstanbul için milletvekili adayı oldu. Noyan "Vekiller, halkın köprüsü. Vekil de olsam vatandaşım. Meclise girince herkes vatandaş olduğunu unutuyor galiba." ifadelerini kullandı.