İmzam ve oyum Doğu’ya...

10. Yıl Marşı’nı söylüyorduk biz zamanlar gururla:

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan,

On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan;

Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan;

Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan.

Türk'üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Bir hızla kötülüğü, geriliği boğarız;

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

100. yıl marşı söylemeye yüzümüz kalmadı.

Her yanımız sefalet, cehalet, felaket.

Yozlaşma, ilkellik, hainlik.

Atatürk ve Altı Ok, dedemizin ve nenemizin duvar resmi mi?

Reddi miras...

Emperyalizme işbirlikçilik.

Etnikçilik, dincilik...

Terörist, Gladyo yuvaları.

At iti it izine karışmış.

Bulanık suda balık avlayanlar.

Bozguncu çoğaldı.

Düzen bozuldu.

Düzen partileri sofralarını kurdu.

“Yiyin efendiler yiyin.

Bu iştah sizin!”

Sandalye, masa, çorba kavgası.

Halil İbrahim sofrası.

Yirmi yılda yağmalayan

Tüm kazanımları.

Allahla aldatan

Şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar.

Ve götürenler deveyi hamuduyla.

Var mı bozuk düzene yumruk kaldıran?

Emperyalizme,

Kapitalizme,

Feodalizme,

Sömürüye karşı olan...

ABD’ye,

AB’ye

NATO’ya meydan okuyan.

Avrasya’dan,

Komşu ülkelerden,

Mazlumlardan yana.

Gözü kara.

Namık Kemal:

“Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini

Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini”.

Mustafa Kemal:

“Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini

Vardır kurtaracak bahtı kara mâderini”.

7 düvel saldırdı.

Karalamalar, iftiralar, kumpaslar, çakalların dansı.

15 yılı mahpus damında... İşkenceler altında...

7 ateşten geçti; 77’sinden geçmeye hazır.

Kınından çıkmış kılıç gibi.

Kitabını yazdılar: Adım Doğu...(1)

Bir hukuk doktoru Perinçek.

55 kitap ardında.

Yaşar Kemal’e göre:

Filler Sultanı’na karşı, yorulmak bilmeyen Topal Karınca.

Ne güzel bir şarkı dudaklarımızda:

Güneş Doğu’dan şimdi doğar.

Yürüyelim arkadaşlar!..

Sesimizi yer gök su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin!..

KAHROLSUN EMPERYALİZM!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE!

KEMALİST DEVRİMİ TAMAMLAYACAĞIZ!

TEK TOL DEVRİM!

İmzam ve oyum Doğu’ya...

