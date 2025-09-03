Ulusal medya kuruluşları ve milli kültür

Kitle iletişim araçları/medya hayatımızda çok önemli bir yere sahip oldu. Tutum, davranış, beklentilerimiz üzerinde oldukça etkililer. Tabletler, cep telefonları, bilgisayar ve TV kanalları neredeyse vazgeçemediklerimiz, zamanımızın işgalcileri...



Zihnimizi doğrudan hedef olan kile iletişim araçları, ulaşım kolaylığı ve ekonomik olmaları sebebiyle de hayatımıza çok kolay ve hızlı bir şekilde girebiliyorlar; bir tuş/tık mesafesindeler. Ne var ki bu kolaylık bizleri tiyatro ve sinema salonlarından, konserlerden, kültür sanat faaliyetlerinden, spor müsabakalarından uzaklaştırdı. Düşünme, sorgulama, bilgilenme kanallarımız kapalı. Komik videoların, magazinel görüntülerin, mafyatik ve milli kültürden uzak suni dizilerin, sözde çarpıcı bilgilerin esiri olurken bilim, ahlak, sanat, kültür dünyalarından bihaberiz.



Üzerinde duracağımız bir nokta daha var ki; o da yazımızın temel konusunu oluşturuyor: Ulusal medya şirketlerinin ‘Milli konu ve faydalara kendilerini kapatmış olmaları’. Milli hedef ve gerçekleri konu alan haber, film, dize vb. programlar yok denecek kadar az. Çok izlenen TV programlarının haber kanallarına baktığımızda izlediğimiz iktidar ve muhalefet partisiyle ilgili haberlerin, gazetelerin üçüncü sayfa haberleri türünden cinayet, yolsuzluk, trafik kazası haberlerinin; ünlülere dair bir iki haberin ötesinde değil... Spor bültenleri de son derece sığ. Futbol haberlerinden başka haber yok. Bu ülkenin bilim adamları hiçbir şey yapmıyor mu? Tarım diye bir alan yok mu? Spor futbol ile mi sınırlı? Resim, bale, tiyatro, el sanatları, opera sanat dallarında hiç mi faaliyetimiz yok? Spor, sanat, bilim, kültür sahalarındaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak milli menfaate ve yükselişe hizmet etmez mi? TV kanallarının temel görevi mal hizmet tanıtımı ve sığ programlara mı imza atmaktır? Milli tarihimiz, dilimiz ve kültürümüzle ilgili programlar yapılamaz mı?



Anlıyoruz ki çok sayıda ulusal medya şirketi mevcut yayın politikalarıyla karlarına kar katarken kalitesi düşük, milli yapı ve kalkınma ile alakası olmayan, gerçek dışı dizi ve eğlence programlarıyla halkı uyuşturmakta, milli bilinçten uzak programlarla emperyalizme hizmet etmektedirler. Yarışma programlarında rakibi alçaklık pahasına köşeye sıkıştırmak ne yazık ki yüceltiliyor. İnsanların özel yaşamları, ahlaki değerleri reklam konusu olmuş durumda. Alt kültür yüceltilirken halk kültürü ve evrensel kültür değerleri ayaklar altına alınmıştır. Cehaletleriyle dikkat çeken bir grup şarkıcı/türkücü halkın sanatçıları olarak lanse edilmekte, TV programlarında ve konserlerde dinleyici ve izleyicilerle olan iletişimlerinde cehalet ve bayağılık çukurlarına yuvarlanmaktadırlar.



Kar putuna hizmet etmeyi millete hizmet etmenin önüne alan medya kuruluşları milli kültür için büyük tehlikedir. Bu çürük yapı yıkılmalıdır. Bilim, kültür, sanat, spor, felsefe, tarih, evrensel değerler, ahlakla ilgili öğretici, aydınlatıcı, bilgilendirici yayınlar hazırlanmalıdır. Bilgilendirme, haberdar etme, eğlendirme ve ürün-hizmet tanıtımı temel fonksiyonlu kitle iletişim araçlarının kimliğine milli menfaatlere hizmet ve milli yaşamı zenginleştirme fonksiyonları da ilave edilmelidir.



Bunu gerçekleştirecek olan da kurulacak olan Milli Hükümetten başkası değildir...