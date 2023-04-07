Heyelana karşı erken uyarı sistemi geliştirildi: Sistem anında alarm veriyor

Depremin tetiklediği heyelanlarda can kayıplarının yaşanması üzerine harekete geçildi. Heyelanlara karşı erken uyarı sistemi geliştirildi. Fiber optik kablolar ile heyelan bölgesindeki kütle hareketlerinin anlık izlenip, belli bir seviyede alarm verdiği sistem ile can kayıpları önlenecek.

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Heyelanlara karşı fiber kablolu erken uyarı sistemi geliştirildi.

Büyük depremlerin ardından 'ikincil afet' olarak nitelendirilen birçok heyelan oluştu. 11 ili etkileyen depremlerden sonra bölgede toplam 2 bin 826 heyelan meydana geldi ve 92 kişi hayatını kaybetti. Bilim insanları harekete geçti.

Uyarı sistemini Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkar, ekibiyle birlikte geliştirdi.

Laboratuvar çalışması ve test aşaması tamamlanan projede heyelan bölgesine fiber optik kablolar döşenecek. Kütle hareketleri anlık izlenecek.

Sistem ilk olarak Yalova'da uygulanacak. Kent, olası İstanbul depreminde en fazla etkilenecek illerin başında geliyor. Deprem sonrası oluşacak heyelanlarda can kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Doç. Dr. Mustafa Koçkar, sistem hakkında bilgi verdi.

# yalova # heyelan # hacettepe üniversitesi

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