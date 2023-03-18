HÜRJET piste çıktı: Göğüs kabartan o görüntüler

Kotil, Twitter hesabından HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nda millete olan sözlerini tuttuklarını bildiren Kotil, şu değerlendirmelerde bulundu:

- MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. İnanç, emek, başarı... Bu sevinci bizlere yaşattıkları için tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.