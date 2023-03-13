Geleceğe ışık tutan Türk bilim ekibi

Dünyanın geleceğine ışık tutan yolculuk, Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bünyesinde başlatılan 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde yer alan 19 kişilik bilim heyeti yurda döndü.

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Dünyanın geleceğine ışık tutan Türk bilim ekibi, Ulusal Antarktika Bilim Seferini tamamladı.

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren 19 kişilik bilim heyeti, 34 gün süren seferin ardından tüm bilimsel faaliyetlerini tamamlayarak yurda döndü.

Türk bilim ekibi, sefer sırasınca kendi çalışma alanları ile ilgili sefer ekibine sunumlar yaparak disiplinlerarası çalışma imkanları konusunda tartışma fırsatı buldu.

Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında 30 ülkeye ait 100'e yakın bilimsel araştırma üssü bulunuyor. Yaklaşık bir ay süren gemi seferi kapsamında 18 farklı projenin örnekleme, saha ölçümlemeleri ve diğer çalışmalarını tamamlandı.

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında iki ayrı branştan tıp doktoru, hem sahada hem de gemide sağlık desteği verdi. Türk bilim ekibi ayrıca Pedro Vicente Maldonado Üssü'nü ziyaret etti

# Antartika

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