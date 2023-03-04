AFAD'dan yeni uygulama: Adrese göre haritadan görülebilecek

AFAD, Adrese göre depremde riskli bölgelerin görülebileceği bir uygulama geliştirdi. "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" uygulaması üzerinden ülke genelinde herhangi bir noktanın deprem tehlike değeri öğrenilebilecek.

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İki büyük depremin ardından akılları “acaba evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusu meşgul ediyordu.

İşte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" isimli internet uygulaması ile bu mümkün olabilecek.

Buna göre "tdth.afad.gov.tr/TDTH/" linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor. Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.

# AFAD

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