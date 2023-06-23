NASA Kızıl Gezegenin ultraviyole görüntüleriyle şaşırtıyor! İşte o görüntüler

Bilim adamları, gezegenin ultraviyole dalga boylarında görüntüleyerek, Mars atmosferi hakkında fikir edinebilir ve yüzey özelliklerini dikkate değer şekillerde görüntüleyebilecek veriler elde ettiler.

MAVEN'in Görüntüleme Ultraviyole Spektrografı (IUVS) cihazı, Mars'ın bu küresel görüntülerini 2022 ve 2023'te, gezegen eliptik yörüngesinin zıt uçlarına yakınken elde etti.

IUVS CİHAZI NASIL ÇALIŞIR

IUVS cihazı, görünür spektrumun dışında, 110 ila 340 nanometre arasındaki dalga boylarını ölçüyor. Bu dalga boylarının insan gözü tarafından görülebilmesi ve daha kolay yorumlanabilmesi için görüntüler, kırmızı, yeşil ve mavi olarak temsil edilen üç ultraviyole dalga boyu aralığının değişen parlaklık seviyeleriyle işliyor. Bu renk şemasında, atmosferik ozon mor görünürken, bulutlar ve puslar beyaz veya mavi görünür. Görüntülerin kontrastı artırmak ve ayrıntıları göstermek için nasıl optimize edildiğine bağlı olarak yüzey ten rengi veya yeşil görünebilir.

Kaynak: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-maven-spacecraft-stuns-with-ultraviolet-views-of-red-planet