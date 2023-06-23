NASA Kızıl Gezegenin ultraviyole görüntüleriyle şaşırtıyor! İşte o görüntüler

NASA'nın MAVEN (Mars Atmosferi ve Uçucu Evrim) görevi sürecinde, komşu gezegenimiz Mars'ın, Güneş etrafındaki yörüngesi boyunca farklı noktalarda çekilmiş iki ultraviyole görüntülerini elde etti.

NASA Kızıl Gezegenin ultraviyole görüntüleriyle şaşırtıyor! İşte o görüntüler
Süleyman Daban Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Bilim adamları, gezegenin ultraviyole dalga boylarında görüntüleyerek, Mars atmosferi hakkında fikir edinebilir ve yüzey özelliklerini dikkate değer şekillerde görüntüleyebilecek veriler elde ettiler. 

 NASA Kızıl Gezegenin ultraviyole görüntüleriyle şaşırtıyor! İşte o görüntüler - Resim : 1

MAVEN'in Görüntüleme Ultraviyole Spektrografı (IUVS) cihazı, Mars'ın bu küresel görüntülerini 2022 ve 2023'te, gezegen eliptik yörüngesinin zıt uçlarına yakınken elde etti.

NASA Kızıl Gezegenin ultraviyole görüntüleriyle şaşırtıyor! İşte o görüntüler - Resim : 2

IUVS CİHAZI NASIL ÇALIŞIR

IUVS cihazı, görünür spektrumun dışında, 110 ila 340 nanometre arasındaki dalga boylarını ölçüyor. Bu dalga boylarının insan gözü tarafından görülebilmesi ve daha kolay yorumlanabilmesi için görüntüler, kırmızı, yeşil ve mavi olarak temsil edilen üç ultraviyole dalga boyu aralığının değişen parlaklık seviyeleriyle işliyor. Bu renk şemasında, atmosferik ozon mor görünürken, bulutlar ve puslar beyaz veya mavi görünür. Görüntülerin kontrastı artırmak ve ayrıntıları göstermek için nasıl optimize edildiğine bağlı olarak yüzey ten rengi veya yeşil görünebilir.

Kaynak: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-maven-spacecraft-stuns-with-ultraviolet-views-of-red-planet

# BİLİM TEKNOLOJİ # uzay # NASA # mars # ultra viole
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Antik Roma kuralları
2 Balıkesir'de ne yenir?
3 İşte padişahların gerçek portreleri
4 Tatilde gidilebilecek 8 doğa harikası
5 23 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları