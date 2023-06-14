Hakan Topkurulu: “CFR üyesi birinin gönlünde Amerikan bayrağı vardır”

Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Hakan Topkurulu, Ana Haber’de Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın görevlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi politikaları ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Topkurulu, “Merkez Bankası Türkiye’nin kalelerinden biridir. Siz bu kalenin başına CFR üyesi birini getiriyorsunuz. CFR üyesi olduğu zaman insanın duyguları Amerika’ya bağlıdır. Gönlünde Amerikan bayrağı vardır. Onun için kurtuluş 4 Temmuz’dur. Bizim gibi o 19 Mayıs’ı 29 Ekim’i bilmez, tanımaz. O 4 Temmuz’u tanır. 4 Temmuz’u tanıyan bir insanı siz Türk Merkez Bankası’nın başına nasıl getirirsiniz?” ifadelerini kullandı.

Topkurulu, Erdoğan’ın Hafize Gaye Erkan’ı sanki tanımıyor gibi davrandığını belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın söylediğiyle ilgili bir çelişki. Çok uzun sürmeyecek Mehmet Şimşek Gaye Erkan ikilisinin Türkiye’de bulunması. Memleketlerine geri dönecekler. Umarım çok tahribat yapmadan giderler” ifadelerini kullandı.

Hakan Topkurulu, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan’ın İngiliz ve Amerikan vatandaşı olmasının çok riskli bir şey olduğunu vurguladı.

Topkurulu, “Bunların ekonomiyi düzeltmek olarak anladığı tek şey faizleri yükseltmek” ifadelerini kullandı. Topkurulu, faizlerin arttırılmasının enflasyonu çözmeyeceğini belirtti.

Topkurulu, doların enflasyonunun yüzde 10 olduğunu belirterek, asgari ücretin 500 dolar olmasının çözüm olamayacağını belirtti. Kira fiyatlarına bakıldığında bu parayla geçinilemeyeceğinin fark edileceğini belirten Topkurulu, “iki yıldan bu yana gelir dağılımının bozulmasının ciddi şekilde etki yapmaz” dedi. Topkurulu, Mehmet Şimşek’in uygulayacağı politikaların enflasyonu düşürüyor gibi gözükse de işsizliği arttıracağını vurguladı.

Topkurulu, “Mehmet Şimşek’le gelir dağılımını düzeltemezsin. Mehmet Şimşek’in politikası Türk milletinin politikası değldir.” dedi.