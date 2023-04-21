Resmen ortaya çıktı: 11 Eylül saldırılarında CIA parmağı

11 Eylül 2001'de ABD'yi sarsan saldırıları düzenleyen teröristlerden ikisinin, bir dönem CIA'ye çalıştığı ortaya çıktı.



11 Eylül'de ABD'de "İkiz Kuleler" olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı, El-Kaide teröristlerinin kaçırdığı sivil uçaklarca hedef alınmıştı. Yolcu uçaklarıyla düzenlenen intihar saldırılarında İkiz Kuleler yıkılmış, 19'u terörist toplam 2 bin 996 kişi ölmüştü. Saldırılardan sonra ABD, Afganistan ve Irak'ı işgal ettmişti.



Gazeteci Seth Hettena, 11 Eylül saldırısı sonrasında, dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından kurulan Guantanamo Askeri Komisyonu'nun baş soruşturmacısı Don Canestraro ile görüştü.



Hettena ayrıca Guantanamo Askeri Komisyonu’nun 20 Temmuz 2021 tarihli mahkeme dosyasının sansürsüz haline ulaştı. Söz konusu belge, 11 Eylül’de Pentagon'a çarpan uçaktaki El-Kaide teröristleri Nevef El-Hazimi ve Halid El-Mihdar'ın CIA muhbiri olduğunu ortaya koldu. Diğer teröristlerin de CIA ile bağlantılı oldukları ihtimalini gündeme taşıdı.



Gazeteci Seth Hettena, SpyTalks sitesinde yayınladığı makalesinde 11 Eylül saldırılarına ilişkin çarpıcı tespitlere yer verdi. Buna göre, iki El Kaide üyesi, daha önce El Kaide lideri Usame bin Ladin’i izlemek üzere kurulduğu iddia edilen bir CIA birimi olan Alec İstasyonu’nun gizli operasyonlarına katılmışlardı.



Alec İstasyonu, CIA şefi Michael Scheuer tarafından komuta ediliyordu. Hazimi ve Mihdar'ın muhbir yapılması teklifi ise, Suudi Arabistan istihbaratından geldi. İki terörist, 1990'larda Yugoslavya ve Afganistan'da çatışmalara girmiş, El Kaide içinde yükselmiş isimlerdi. Usame Bin Ladin, her iki ismi de bizzat tanıyordu.



Yayınlanan soruşturma belgelerine göre, CIA, El Kaide üyeleriyle organik bağını, 11 Eylül saldırılarından sonra da gizli tuttu. CIA’nın teröristleri açıkça FBI’dan bile gizlediği, soruşturma kayıtlarına da yansımıştı. Sorgulanan FBI ajanları, 11 Eylül’ün önlenebileceğini ancak CIA'nın olayı örtbas ettiğini söylemişlerdi.



