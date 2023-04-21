İran ABD'ye geçit vermedi: Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler

ABD'ye ait bir nükleer denizaltı anında tespit edildi, yapılan uyarıyla rotasını değiştirdi. İran kendi kara sularından ABD'ye ait nükleer denizaltının geçişine izin vermedi.



İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, ABD'ye ait nükleer denizaltının Hürmüz Boğazı'nda ülkenin kara sularına girdiğini açıkladı.



İranlı komutan, ABD'ye ait denizaltının İran kara sularına kadar girdiğini ve uyarılardan sonra rotasını değiştirdiğini aktardı.



İran, 2 Nisan'da da ülkenin güneyinde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir keşif uçağının tespit edildiğini ve uyarıldığını duyurmuştu.