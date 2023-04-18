Fransa'da neler oluyor? Macron o yasayı kabul etti!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Yasada öngörülen değişikliklerin bu sonbahardan itibaren yürürlüğe gireceğini" söyledi.

Macron, reformun gerekli olduğunu sözlerine ekledi ve bunun "Herkes için bir emekli maaşı garanti etmeye yardımcı olacağını ve devlet için daha fazla fayda sağlayacağını" kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, sendikalarla emeklilik reformu konusunda anlaşmaya varılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları belirtti:

- Aylarca süren koordinasyona rağmen bir uzlaşmaya varılamadı ve üzgünüm. Bundan ders almalıyız.

NELER OLMUŞTU?

Emeklilik reform yasasının, emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 62'den 64'e çıkarılmasını içermesi dikkat çekici. Bu yasa, Fransa'da bir protesto dalgasına yol açtı.

Geçtiğimiz Mart ayında parlamentoda oylama yapılmadan kabul edilmiş ve ülke genelinde protestolar devam ederken 14 Nisan'da Anayasa Konseyi tarafından onaylanmıştı.