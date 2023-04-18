Çin ekonomisi durdurulamıyor: Büyüme beklentileri aştı

Çin ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

2022'nin son çeyreğinde büyüme yüzde 2,9 olmuştu.

Mart'ta sanayi üretimi yüzde 3,9 artarken, perakende satışlar yüzde 10,6 arttı.

İlk çeyrekte sanayi üretimi yıllık yüzde 3 artarken, perakende satışlarda yıllık yüzde 5,8 artış kaydedildi.