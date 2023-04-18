Çin ekonomisi durdurulamıyor: Büyüme beklentileri aştı

İlk çeyrek büyüme verileri açıklanmaya devam ediyor. Çin'den ilk çeyrek için beklentileri aşan büyüme verileri geldi. Çin ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüdü.

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Çin ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

2022'nin son çeyreğinde büyüme yüzde 2,9 olmuştu.

Mart'ta sanayi üretimi yüzde 3,9 artarken, perakende satışlar yüzde 10,6 arttı.

İlk çeyrekte sanayi üretimi yıllık yüzde 3 artarken, perakende satışlarda yıllık yüzde 5,8 artış kaydedildi.

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