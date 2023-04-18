İsveç'ten PKK'ya açık destek

NATO’ya üyelik yolundaki İsveç, Türkiye’nin tepkisini çekecek bir skandala daha imza attı. İsveç'in Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne terör örgütü PKK’nın flamaları asıldı.

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Terör örgütü PKK’ya desteğini gizlemeyen İsveç, yine Türkiye karşıtı bir skandalla gündemde.

İsveç'in Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne terör örgütü PKK flamaları asıldı. Göteborg kent merkezinde bazı direklere de terör örgütünün flamaları çekildi.

Türkiye’nin onay vermesinin ardından Finlandiya geçtiğimiz haftalarda NATO’ya üye olmuş, ABD’nin güdümündeki Atlantik İttifakı, doğuya doğru bir adım daha genişlemişti.

Hükümet, İsveç’in üyelik sürecini ise, Kuran-ı Kerim kışkırtmaları ve PKK eylemleri nedeniyle beklemeye almıştı.

Türkiye ve Rusya’yı hedef alan NATO kuşatmasına karşın Hükümet, NATO’nun doğuya doğru genişleme politikasını destekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da teröre desteğini kesmesi durumunda İsveç’in NATO’ya katılımını destekleyeceğini bir çok kez açıklamıştı.

# isveç # türkiye # pkk # nato # rusya

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