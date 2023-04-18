Putin'den kritik talimat: Baltık Filosu harekete geçti

Rusya'nın Baltık Filosu'nun denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiği bildirildi.

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Baltık Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, filonun Baltık Denizi'nde bulunan üssündeki kuvvetler denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirilerek tatbikata başladı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde düzenlenen tatbikatta, filoya bağlı 1500'den fazla asker, 10 savaş gemisi, 50 askeri teçhizat ile uçaklar ve helikopterler yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 Nisan'da, denetim kapsamında Pasifik Filosu'nun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün, Şoygu'ya Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # Putin # Baltık

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