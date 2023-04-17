Ukrayna'ya Bahmut'tan sonra bir darbe daha: O ülkelerden tahıl ithalatına yasak

Ukrayna askerlerinin çekildiği Bahmut düşmek üzereyken Kiev'e bir darbe daha vuruldu. Polonya ve Macaristan Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı. Bulgaristan benzer bir karar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Brüksel ise tahıl ithalatına getirilen yasaktan rahatsız.

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Rusya'nın Ukrayna özel harekatının yoğunlaştığı nokta Bahmut'ta son düzlüğe gelindi. Rusya karşısında daha fazla ilerleyemeyen ve sıkışıp kalan Ukrayna birlikleri çekilmeye başladı.

Mermilerin karneye bağlandığı Ukrayna ordusu ABD ve AB'den beklediği desteği bulamadı. Aylardır süren muharebe bitiş noktasına ulaştı. Ukrayna'nın "bahar taarruzu" hayalleri başka bahara kaldı. Rusya ise Bahmut ve Zaporijya da yeni tahkimatlar inşa etmeyi sürdürüyor.

Rusya'nın üç koldan kuşattığı Bahmut düşerken Kiev ise diplomasi krizinin içerisinde. AB'li komşularından önce Polonya, tahıl ithalatını yasakladı. Çünkü Polonyalı çiftçiler Ukrayna'da ucuz tahıl alınmasına isyan etti.

Polonya'dan sonra Macaristan'da aynı kararı aldı. Macaristan Başbakanı Victor Orban, AB'nin Kiev' sonsuza kadar bakamayacağını söylemişti. Ukrayna'nın mali açıdan var olmayan bir ülke olduğunu belirtmişti.

Kiev ikinci dalga şokunu atlatamamışken Bulgaristan'dan da darbe aldı. Yeni seçimden çıkan Bulgaristan'daki 5'li koalisyon, ucuz tahıl ithalatının engellemesini görüşmeye başladı.

Tahıl ithalatına yönelik alınan kararla AB'nin Brüksel'deki merkezini de sarstı. Ukrayna'dan tahıl ithalatına yasak kararlarını bu hafta görüşüleceği açıklandı.

İsmini gizleyen bir AB yetkilisi, "Polonya ve Macaristan'dan açıklama istenecek. AB Komisyonu'nun da bu iki ülkeye bir tepkisi olacak" dedi.

# Polonya # macaristan # Ukrayna # tahıl

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