Batı'nın gözü Türkiye'deki seçimlerde: Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük mesajı

Millet İttifakı'nın batı yanlısı politikaları Amerikan merkezli Politico dergisinde yayınlandı.



Seçimlere sayılı günler kala Batı medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mercek tutuyor. Politico'nun yayınladığı “2023’ün en önemli seçimi: Türkiye” başlıklı yazı, seçimlerin önemini gözler önüne seriyor.



Yazıda, Türkiye’nin NATO ittifakındaki rolü, ABD, AB ve Rusya ile ilişkileri, göç politikası ve Doğu Akdeniz’deki gerilimleri nasıl ele alacağı konusunda başvurulan isim, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz oldu. Çeviköz Millet İttifakı'nın ABD çıkarlarından yana politikalarını bir bir anlattı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Ankara'nın NATO üyesi statüsüne daha fazla vurgu yapacağını söyleyen Çeviközi Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük söylemlerini yineledi.



Millet İttifakı Doğu Akdeniz'deki gerilimleri Kıbrıs Türklerini yalnız bırakarak sonlandırmayı planlıyor. Ünal Çeviköz Ankara'nın Kıbrıs'ın iç siyasetine müdahale etmemesinin önemli olduğunu söyledi.



Politico'ya göre Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi durumunda Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine yönelik vetoyu sona erdirecek.



Yazıda seçimlerin Erdoğan için de tarihi bir önemi olduğunun altı çizilyor. 14 Mayıs'taki seçimin "Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı boyunca en çekişmeli seçim olması beklendiğini" kaydediliyor.