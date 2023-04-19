Rusya ve Venezuella arasında kritik temas

Rusya, emperyalizme karşı direnen Latin Amerika ile bağlarını derinleştirmek için yola çıktı. Dışişleri Bakanı 4 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turuna başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ilk durağı Brezilya, ikinci durağı ise Venezueala oldu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Lavrov'u Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

İkili görüşme sonrası uluslararası topluma sosyal medya üzerinden seslendi Maduro. Rusya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Rusya'nın Latin Amerika ve Karayipler'deki varlığının bölgenin yararına olduğunu belirtti.

Lavrov, Maduro ile görüşmesinden önce Venezuelalı mevkidaşı ile biraraya geldi. Venezuella Dışişleri Bakanı şunları söyledi:

- Bugün Dışişleri Bakanı Lavrov ile daha önce konuştuğumuz konuları gözden geçirdik ve özellikle enerji konusunu çok önemsiyoruz...

İki ülke arasında 300'den fazla anlaşma imzalandı. Rusya Venezuela'ya ABD ve AB yaptırımlarına karşı destek olmayı teklif etti. Lavrov şöyle konuştu:

- Bugün batı ülkelerinin, dünyanın diğer bölgelerindeki bağımsız yönetimlere karşı birçok girişimde bulunma nedenini çok iyi anlıyoruz. Bu sebeple yasadışı ve şantaja karşı ortak çaba geliştirmeliyiz.

Brezilya'da SWİFT'e alternatif düşündüklerini söyleyen Rus Bakan, Batı'ya karşı ülkeleri birlik olmaya davet etti. Lavrov şu ifadeleri kullandı:

- Venezuela ekonomisinin, ABD ve batılı aktörlerin baskılarından bağımsız olarak kendi ayakları üzerinde durması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Deneyimlerimizin Venezuela için çok faydalı olacağına inanıyorum zira bize karşı uygulanan yaptırımlar da çok büyük.

Rusya Dışişleri Bakanı Karkas'ta temasları kapsamında Bolivya Dışişleri heyeti ile de görüştü. Lavrov'un sonraki durakları Nikaragua ve Küba olacak.

Lavrov ayrıca şunları belirtti: