Rusya'dan ABD’ye tepki: "Amerikalılar Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan etti"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba ziyareti sonrasında yaptığı basın açıklaması yaptı.



Lavrov, Rusya ve ABD'nin artık gerekli temaslar dışında neredeyse hiçbir ilişkisinin olmadığını ifade etti.



Lavrov, Amerikalıların Rusya’ya karşı haçlı seferi ilan ettiğini belirtti.



Batı tarafından tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili olan kısmını yerine getirmek üzere şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadığına da dikkat çekti.