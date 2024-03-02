ABD'den Gazze'ye insani yardım kararı! Başkan Joe Biden açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Joe Biden, kabulün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili konuştu. Yaşanan olayın trajik ve korkutucu olduğunu belirten Joe Biden, "Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı. Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM ATMAYA BAŞLAYACAKLARINI DUYURDU

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik gerçekleştirecekleri insani yardımı da açıkladı. Joe Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili konuşmasında Biden'ın Gazze yerine sehven iki kez "Ukrayna" demesi dikkati çekti.

DENİZDEN YARDIM SEÇENEĞİ DE MASADA

Joe Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Biden, görüşmelerde, Gazze'ye denizden açılacak bir koridor üzerinden insani yardım ulaştırılması seçeneğinin de masada olduğunu ifade etti.

Sınırda bekleyen yüzlerce insani yardım tırının geçişine İsrail tarafından izin verilmesi konusunda çalıştıklarını söyleyen Biden, "Gazze'ye havadan yardım atmak kesinlikle yeterli değil. Söz konusu olan masum insanların ve çocukların hayatı." şeklinde konuştu.

İsrail ile Hamas arasında 6 haftaya varabilecek geçici bir ateşkes için de çok çabaladıklarını ifade eden Biden, bu dönemde rehinelerin serbest bırakılabileceğini ve Gazze'ye yeteri kadar insani yardımın girebileceğini kaydetti.