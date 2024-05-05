Gürcistan'da turuncu darbe hazırlığı! AB bayraklı eylemler sürüyor

Batı fonlarını kontrol altına alan yasal düzenleme hazırlayan Gürcistan'da sokağın tansiyonu düşmüyor. Gürcistan hükümetinin "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı çıkan AB ve ABD bayraklı gösteriler sürüyor.

Başkent Tiflis'te toplananlar tasarının iptal edilmesini istiyor. Zaman zaman parlamento binasına girmeye çalışan göstericilere polis izin vermedi. Arbede yaşandı. Yasanın parlamentodaki ikinci oylamada da 23 hayır oyuna karşı 83 evet oyu ile destek bulması ABD ve AB'yi de harekete geçirdi.

Batı cephesi bizzat Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi hedef aldı. ABD ve Fransa Dışişleri'nden yapılan açıklamalara Başbakan sert yanıt verdi. İki devletin de ülkedeki şiddeti teşvik ettiğini belirtti. Gürcü başbakan ABD'nin eski Tiflis Büyükelçisi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının, ülkede turuncu darbe girişimlerinde bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istiyor. Parlamentoda 3 kez onaylanması gereken yasal düzenleme ülkedeki Batı fonlarının kontrol altına alınmasını öngörüyor.

Buna göre kaynaklarını belgelendirmeyen, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan ve bildirim yapmayan Gürcü kuruluşları "yabancı ajan" OLARAK nitelendirilecek. Bu kuruluşlara yasal yaptırımlar uygulanacak.