İsveç terör tehdidi seviyesini yükseltti! İngiltere dikkatli olma çağrısı yapmıştı

İngiltere'nin terör saldırısı uyarısından sonra İsveç'te yeni gelişmeler yaşandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, İsveç'te teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin çok muhtemel olduğunu belirtip, vatandaşlarına dikkati olma çağrısı yapmıştı.

İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Von Essen de düzenlediği basın toplantısında ülkede terör tehdidi seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildiğini açıkladı.

Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve bunlara yönelik protestolar nedeniyle güvenlik durumunun kötüleştiğini söyleyen Von Essen, kademeli olarak yükselen tehditlere önlem aldıklarını söyledi.

İsveç'e yönelik planlanan terör saldırılarının önlendiğini duyuran Von Essen, İsveç polisinin güvenlik önlemlerini artıracağını da sözlerine ekledi.