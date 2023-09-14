Putin Ermenistan'da tutuklanabilir! Paşinyan Roma Tüzüğü'nün kabul edileceğini duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün yaptığı açıklamada Roma Tüzüğü'nü onaylayacaklarını duyurdu. Paşinyan, açıklamasında bunun "Rusya ile ilişkileriyle alakalı olmadığını" söyledi. Ermenistan'da Roma Tüzüğü onaylanırsa, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan'a gittiğinde tutuklanabilecek.

PAŞİNYAN ROMA TÜZÜĞÜ'NÜ ONAYLAYACAKLARINI DUYURDU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Meclisi'nde soru cevap oturumu yaptı. Paşinyan, burada gelen sorulara cevap verdi. Paşinyan, Roma Tüzüğü'nün onaylanmasıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

- Roma Tüzüğü tamamen onaylanacak ve bunun Ermenistan-Rusya ilişkileriyle hiçbir ilgisi yok, Ermenistan'ın güvenlik meseleleriyle ilgisi var.

Ermenistan, Roma Tüzüğü'nü 1998'de imzaladı. Ancak Anayasa Mahkemesi 2004'te anlaşmanın yükümlülüklerinin o dönemde yürürlükte olan Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın çeşitli hükümlerine aykırı olduğuna hükmettiğinden, Ermenistan Cumhuriyeti bunu onaylamadı.

ERMENİSTAN PUTİN'İN TUTUKLANMASINI KABUL EDER Mİ?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart’ta Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, kararında Putin'in yasadışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasadışı bir şekilde nakledilmesi iddiasıyla tutuklanması çağrısında bulunmuştu.

Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nü kabul etmesi halinde Putin, Ermenistan'a gittiğinde tutuklanabilecek.