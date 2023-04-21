Putin'den Ramazan Bayramı mesajı

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesindeki müslümanların Ramazan Bayramını kutladığı bir mesaj yayınladı.

Kremlin tarafından yayınlanan mesajda, şunlar belirtildi:

- Kutsal Ramazan ayının bitişine işaret eden ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından kutlanan bu bayramın çok yüksek bir manevi anlamı bulunuyor ve insanların kendilerini ahlaki olarak geliştirmek istemelerini, merhameti ve şefkati sembolize ediyor.

“Rusya’da İslam dinine inananların yüzyıllar öncesine dayanan tarihi, dini ve kültürel gelenekle derin bir saygı duyduklarını ve bunları genç nesillere aktardıklarını söylemekten mutluluk duyuyorum” diye devam eden Putin, “Müslümanların yaşamlarının iyi niyetler ve işlerle dolu olduğunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, Ramazan mesajında, Ukrayna’daki askeri operasyona katılan Rusyalı Müslüman savaşçıları da andı: