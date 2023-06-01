Rusya'ya ikinci İHA saldırı girişimi: Putin Batı'yı işaret etti

İHA’larla başkent Moskova’da saldırı girişimi yaşandı. İlk saldırıda hedef Kremlin Sarayı’ydı. İkinci saldırının hedefinde sivillerin yaşadığı binalar vardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dört bir yanındaki çocuklu ailelerle görüştü. Rus Lider Putin İHA’lı terör eylemlerinin arkasında Batılı güçlerin olduğunun altını çizdi. Yanıt verileceğini belirtti, “Bizi benzer eylemleri yapmaya kışkırtıyorlar. Bu konuda ne yapacağımızı göreceğiz” dedi.

Ukrayna, İHA saldırısını reddetti. Kiev, “Saldırılarıyla alakamız yok” savunması yaptı. ABD ise Kiev’e yeni İHA’lar ve topçu mühimmatı sevk edileceğini açıkladı.

Rusya’nın Özel Harekatı tüm hızıyla sürerken terör eylemlerinde kullanılan Ukraynalı casus birliklerinin sızma girişimi yine engellendi. Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod’a sızma girişimini engellediklerini belirtti. Ukrayna güçlerinin büyük kayıplar vererek geri püskürtüldüğü kaydedildi.