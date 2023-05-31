Atlantik'ten Balkan'lara yeni cephe açma girişimi: Sırbistan-Kosova sınırında gerginlik

Sınır hattında teyakkuzda olan Sırbistan lideri Aleksandır Vucic ise komşusu Hırvatistan’a seslendi. Atlantik’in turuncu darbe girişimine alet olmamalarını istedi. Kosova’nın başındaki isim Albin Kurti ise Kosovalı Sırpları hedef alan kışkırtıcı açıklamalar yaptı.

Sırbistan’ın Kosova sınırında kaos planları devrede. Atlantik’in ayrılıkçı Kosova üzerinden Balkanlar’ı istikrarsızlaştırma girişimiyle çatışmalar alevlendi.

Kosovalı Sırplara zorunlu plaka ve etnik Arnavut belediye başkanları dayatması ile başlayan çatışmalar şimdilik durdu. Kosovalı Sırplar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic’in “istediklerini vermeyin” çağrısıyla evlerine çekildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise belediye başkanlarına görev başlamaları için tam destek sözü verdi. Yüzde 3 katılımla yapılan seçimlerin meşru olduğunu savundu, “Batı Balkanların en demokratik ülkesiyiz” dedi. Kosovalı Sırpları hedef aldı, kışkırtıcı açıklamalar yaptı.

- Dün, nihayet bize, hepimize kiminle karşı karşıya olduğumuzu kanıtladı: Sırp olarak görmedikleri her şeyi tahrip eden, saldıran, yakan, Ukrayna'daki Rus saldırganlığının dört S'li haçı ve Z'si gibi milliyetçi ve şovenist sembollerini yücelten maskeli aşırı sağcı gruplar. Aşırılık yanlıları ve milisler halk değil. Sırp topluluğu onlardan kurtarılmalıdır. Çoğunu dün ve bugün tespit ettik. Hukukun üzerinde devletten daha güçlü kişi veya gruplar olamaz.

NATO ise tepkilere rağmen bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım atıyor. Gayrı resmi NATO Dışişleri toplantısı öncesinde açıklama yapıldı. NATO'nun Kosova'daki sözde Barış Gücü'ne 700 ek asker gönderilecek.

- Şiddet olayları, Kosova'yı ve tüm bölgeyi geri götürmekte, Avrupa-Atlantik arzusunu tehlikeye atmaktadır. Priştine ve Belgrad gerginliği düşürmek için somut adımlar atmalı, sorumsuzca davranışlardan kaçınmalı, AB kolaylaştırıcılığındaki diyaloğa girmelidir. Kalıcı barış için tek yol budur.

Sırbistan ordusu ise sınır hattında konuşlandı. Ülkesindeki yabancı büyükelçileri toplayarak bilgilendirme yapan Sırp Lider Vucic, komşusu Hırvatistan’a seslendi. Kosova yönetiminin el altından desteklendiğini savundu.Hırvatistan’ın Kosova gibi ülkesini devirmeye çalıştığını ima etti. Vucic komşusu Hırvatistan’dan Sırbistan’ı hedef alan kaos planların dahil olmamasını istedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de Vucic'in bu açıkalmaları üzerine, “Sırbistan dahil hiçbir komşu ülkedeki hükümeti devirmeye ilişkin gizli bir gündemiz yok" diye konuştu.

ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenier, Kosova yönetiminin ABD ile koordinasyon kurmadan eyleme geçmesine tepki gösterdi. Yaptırım olarak Kosova’nın Defender Europe 2023’e katılamayacağını açıkladı.