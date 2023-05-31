Asya-Pasifik'te tansiyon yükseldi: Çin ABD uçağını engelledi

Görüntüler, Güney Çin Denizi’nde uçuş yapan ABD keşif uçağına ait…

Çin ile ABD arasında Asya-Pasifik’te yine sıcak dakikalar yaşandı. ABD'nin kışkırtma girişimine Çin engel oldu.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Güney Çin Denizi üzerinde uçuş yapan Amerikan keşif uçağının, Çin’e ait savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiğini duyurdu. Açıklamada, ABD uçaklarının uluslar arası hava sahasında rutin operasyonlar yürüttüğü öne sürüldü.

Pekin yönetimi ise, ABD’nin Asya – Pasifik’teki kışkırtma girişimlerine tepki göstererek Washington’u bir kez daha uyardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise, ABD'nin Çin'e yakından keşif yapmak için bölgeye defalarca kez savaş gemileri ve askeri uçaklar gönderdiğini hatırlattı. Bunun Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı.