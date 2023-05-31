Kosova'da neler oluyor? İşte özeti!

KFOR'a bağlı askerlerin yaralandığı olayların ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bölgeye takviye güç olarak 700 ilave asker gönderileceğini açıkladı.

ABD, Kosova'ya yaptırım uygulanabileceği sinyalini verirken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, gerginliğin bir an evvel düşürülmesi çağrısı yaptı.

KOSOVA VE SIRBİSTAN NEDEN BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri Kosovalı Sırplar boykot ederken, katılım yüzde 3'te kaldı.

Yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının 26 Mayıs'ta göreve başlamasını protesto eden Kosovalı Sırplar, ilk olarak Kosova polisiyle karşı karşıya geldi.

Özellikle Zveçan Belediyesi önünde yaşanan olayların büyümesi üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Sırbistan ordusuna "hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına konuşlanacağı duyuruldu.

Kosovalı Sırpların 29 Mayıs'ta protestolarına devam etmesi üzerine, Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirdi ve bölgedeki personel sayısını arttırdı.

Asker sayısını arttıran KFOR birlikleri ile protesto düzenleyen Kosovalı Sırplar arasında çıkan arbedede birliğin 30 askerinin yaralandığı bildirildi.

NATO ve Dışişleri Bakanlığı, KFOR ile yaşanan gerginliği şiddetle kınarken, Vucic, düzenlediği basın toplantısında, Kosovalı Sırplara NATO ile çatışmaya girmemeleri çağrısında bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KÖRDÜĞÜMLER NELER?

Kosova ve Sırbistan arasında çözülemeyen meselelerin en başında Sırp Belediyeler Birliği geliyor.

Sırbistan, her fırsatta Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının öncelik olduğunu, aksi takdirde Kosova ile diyaloğun devam edemeyeceğini vurguluyor, Kosova tarafı ise birliğin kurulabilmesi için, birlik tüzüğünün ülkenin anayasasına uygun olmasını şart koşuyor.

Ayrıca Kosova ve Sırbistan, geçen yıl temmuzda Kosova'nın, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğunun getirileceğini açıklaması üzerine karşı karşıya geldi.

Kosova'nın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi, Kosova'yı halen kendi toprağı olarak gören Sırbistan'ı belirli aralıklarla ve farklı sebeplerle Kosova ile karşı karşıya getirdi.

Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.