Sırbistan-Kosova sınırında çatışma: Sırp Lider Vucic'den provokasyon uyarısı

Kosovalı Sırplar ve NATO gücü KFOR arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Bölgeden can kaybı haberleri gelirken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sınır hattındaki gerginliğin bilinçli olarak yükselttildiğini vurguladı.

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Ayrılıkçı Kosova yönetimini uyaran Sırp Lider, “Kurti, bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor” dedi.

Ayrılıkçı Kosova’daki Sırplar ve NATO’nun sözde barış gücü KFOR (KİFOR) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bir süredir gergin olan sınır hattından silah sesleri yükseliyor.

Sırp nüfusun yaşadığı Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'te 3 gündür gerginlik hakim. Plaka dayatması ile başlayan tartışmalar 23 Nisan’da yerel seçimleri ile alevlendi. Kosovalı Sırplar seçimleri boykot etti. 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'si sandığa gitti.

Seçimi Arnavut siyasi partileri kazandı. Boykot ederek seçime katılmayan Kosovalı Sırplar sonuçları tanımadı. Arnavut belediye başkanlarının görevlendirmelerine karşı çıktı. Belediye binaları önünde eylemler başladı.

Kosova yönetimi ise eylemleri durdurmak için NATO’dan destek istedi. Kosova polisi, sözde barış gücü KFOR ile belediye binalarını tel örgülerle çevirdi. Tel örgülere tepki gösteren Sırplara göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildi.
KFOR’un çatışmayı körüklemesi, silah sesleri yükseldi. Bölgeden gelen bilgilere göre 3’ü ağır 25 KFOR askeri yaralandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (ALEKSANDIR VUCİC) yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vucic, bölgede kaos planlarının devreye sokulduğuna dikkat çekti. Kosova yönetimine tepki gösterdi.

Sırp lider, sınır hattına konuşlandırılan orduyu ziyaret edeceğini vurguladı. Kosovalı Sırpları da uyardı.
 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kosova # Sırbistan # Aleksandar Vucic

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