Almanya'da 30 yıl önce ırkçı saldırıda hayatlarını kaybetmişlerdi: O evin önünde anma töreni

Almanya Solingen'de 30 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı. 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türkün hayatını kaybettiği evin önünde anma töreni yapıldı.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Solingen saldırısından bu yana Avrupa'da ırkçılığın arttığına dikkat çekti.

Hem Almanya'nın Solingen kentinde hem de Türkiye'de anma törenleri düzenlendi.

Almanya Solingen'de 30 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı.

29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk , Hülya ve Saime Genç hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edildi. Kimlikleri gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Anma mesajı paylaşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Solingen saldırısından bu yana Avrupa'da ırkçılık arttığına dikkat çekti.

- Her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, sadece belirli bir topluma ve bireylere değil tüm insanlığa karşı tehdit teşkil eden bu düşmanca zihniyete karşı mücadelesini her düzeyde ve her platformda kararlılıkla sürdürecektir.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# almanya # ırkçı saldırı

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