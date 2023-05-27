Zengezur koridoru neden önemli? Nereden geçiyor?

Üç lider bir araya geldi. Zengezur için mutabakat sağlandı. Demiryolunda çalışmalar, böyle başladı:

- Bazı zorluk ve sorunlara rağmen genel olarak durum çözüme doğru gidiyor. Bunlardan bir tanesi ulaşım bağlantılarına yönelik çalışmalar.



Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları, teknik konuları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde toplanacak. Bölge ticaretinin önemli bir parçası olan Zengezur koridoru için görüşmeler yapılacak...

ZENGEZUR KORİDORU NEREDEN GEÇİYOR?

Fuzuli ilinin Horadiz kasabasından Ermenistan sınırına, Zengilan ilinin Ağbend kasabasına uzanan Horadiz-Ağbend hattının inşasını, Azerbaycan Devlet Demiryolları gerçekleştiriyor. Hattın yapımında Türk şirketleri de aktif yer alıyor.



Hat üzerinde, 9 istasyon ile köprü, araç geçidi, tünel, drenaj borusu gibi 469 sanat yapısı bulunuyor.

Ermenilerin işgal döneminde döşediği mayınlar ve zor arazi koşulları hattın yapımında birtakım zorluklar çıkardı, ancak bu sorunlar da aşıldı.



Bakü'den Horadiz kasabasına kadar demir yolu hattı zaten işlek durumda. Hattın Ermenistan kısmından, Zengezur bölgesinden geçecek 43 kilometrelik bölümünün inşaatı iki ülke arasında sağlanacak nihai mutabakattan sonra başlayacak.

ZENGEZUR KORİDORU NEDEN ÖNEMLİ?

Bu yeni ulaşım altyapısı, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının önemli bir parçası olacak Projelerin tümü gerçekleştirildiğinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlanmış olacak.