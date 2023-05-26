Trump Biden'ı solladı

Kamuoyu araştırmaları Joe Biden'ın, 2024 ABD Başkanlık seçimlerini kaybedeceğini ön görüyor. Son anketten Cumhuriyetçi Parti adayları eski Başkan Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis ABD Başkanı Joe Biden’in önünde çıktı.



Marquette Hukuk Fakültesi, araştırmayı ulusal düzeyde rastgele seçilen 883 kayıtlı seçmen arasında yaptı. Ankette, katılımcıların yüzde 52’si Cumhuriyetçi aday Trump’ı destekleyeceğini belirtirken, yüzde 47’si tercihini Biden’dan yana kullandı. Florida Valisi DeSantis’in Cumhuriyetçi partiden Biden’a karşı başkanlık yarışına girmesi durumunda ise DeSantis de yüzde 52’ye karşı 48 oranla Biden’ın önünde yer aldı.



Ankette katılımcılara, Biden, Trump ve diğer olası bir aday seçeneği verildiğinde ise yüzde 41’i Trump, yüzde 34’ü Biden ve yüzde 19’u da diğer bir adaya oy vereceğini kaydetti. Trump’ın denklemden çıkarılıp DeSantis’in dahil edildiği seçenekte ise DeSantis yüzde 38, Biden yüzde 37, diğer muhtemel aday için de yüzde 18 tercih çıktı. Her iki denklemde de katılımcıların yüzde 6 ila 7’si oy kullanmayacağını belirtti.



Marquette Hukuk Fakültesi, Cumhuriyetçi adayları parti seçmenine de sordu. Seçmenlerin yüzde 46’sı Trump’ı, yüzde 25’i DeSantis’i, yüzde 5’i de Nikki Haley’i (NİKİ HELİY) tercih etti.



Mart ayında yapılan aynı ankette Joe Biden ve Donald Trump arasındaki olası 2024 Başkanlık yarışı yüzde 38 ile eşit çıkmıştı. Biden-DeSantis arasındaki yarış senaryosunda ise Biden yüzde 42, DeSantis yüzde 41 olarak belirlenmişti.