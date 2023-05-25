İran'dan gövde gösterisi: Hedef başarıyla vuruldu

İran yeni balistik füzesini sergiledi. 2 bin kilometre menzille sahip füze hedefi başarıyla vurdu.

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İran başkent Tahran'da Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen orta menzilli balistik füzesini üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla tanıttı.

Karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı balistik füze Hayber, 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

Devlet televizyonunda, füzenin fırlatıldığı ve ardından bir hedefi vurduğu görüntülere de yer verildi.

Törende hazır bulunan Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, söz konusu balistik füzenin ülkesinin geliştirdiği Hürremşehr füze ailesinden olduğunu belirtti.

Aştiyani, füzenin tahrip gücünün çok yüksek olduğunu ve çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

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