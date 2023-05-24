﻿ABD'de F-35 krizi

ABD’de F35 krizi yaşanıyor. Çünkü F35’lerin 1 milyon yedek parçası kayıp.



Yedek parçaların kaybolduğu ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un hesapları açıklayamaması ile ortaya çıktı.



Ülke tarihindeki en pahalı silah sistemi olan F-35 Lightning II savaş uçağının cıvataları, lastikleri ve iniş takımları gibi 1 milyon yedek parçası kayboldu.



ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi kayıp parçaların 85 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı. Reuters’ın haberine göre Pentagon sorumluluk almaya yanaşmıyor.



Yedek parçalar, savunma yüklenicisi Lockheed Martin tarafından üretiliyor. Uçağı satın alan ABD ordusu ve müttefik ülkeler tarafından F-35'te kullanılmak üzere dünyanın dört bir yanında depolanıyor.