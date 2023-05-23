Paşinyan'dan Dağlık Karabağ çıkışı

Rusya’da 25 Mayıs’ta yapılacak Üçlü Zirve öncesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan kritik bir açıklama geldi. Paşinyan, Ermeni nüfusun güvenliğinin sağlanması koşuluyla Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduğunu açıkladı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’ı tanıyacaklarını açıkladı. Açıklama Moskova’da yapılacak Üçlü Zirve öncesinde geldi.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri 25 Mayıs’ta Moskova’da Rus Lider Vladimir Putin ile görüşecek. Zirve öncesinde Paşinyan basın toplantısı yaptı.

Paşinyan ülkesinin Karabağ zaferini bir kez daha kabul etti. Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduklarını söyledi.

Paşinyan, Moskova’da yapılacak zirvede barışı sağlayıp, ilişkileri normalleştirecek bir anlaşmaya imza atmak istediklerini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Litvanya temasları sırasında konuştu, müzakereleri değerlendirdi. İki ülke arasında barış anlaşması imzalanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Aliyev müzakerelerin Kafkasya'ya uzun vadeli barış getireceğinin altını çizdi.

# Ermenistan # Azerbaycan # Nikol Paşinyan # aliyev

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