İtalya'da kırmızı alarm

İtalya sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyor. Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle, Forli kentinde pek çok alan su altında kaldı.

Çizmelerini giydiler, su ve çamurun içine girdiler. Ellerinde kürekler ve diğer aletlerle felaketin izlerini silmeye çalıştılar. Burası selin vurduğu İtalya.

İtalya’nın orta ve kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından sel felaketi yaşanmıştı. Forli kentinde pek çok alan su altında kaldı.

Felaket nedeniyle "kırmızı alarm" verilen bölgede su basan sokakları ve evleri gönüllüler ve mahalle sakinleri kürek ve diğer aletlerle temizledi.

Bölgede geçen hafta başındaki yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 14 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yol, yerleşim yeri, tarım arazileri zarar görmüştü. Evlerini terk etmek durumunda kalan 36 bin kişiden 10 bininin evlerine geri döndüğü belirtildi.

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