Escobar’ın harabe haline dönen malikânesinin son hali!

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın Kolombiya’nın Guatape’deki La Manuela adı verilen malikanesi, havadan görüntülendi.

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Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğunun ana merkezlerinden biri olarak gösterilen mülk, 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından uyuşturucu kaçakçılığını önleme çabalarının bir parçası olarak ele geçirildi. Daha sonra, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan rakip uyuşturucu çetesi PEPES tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilen malikanenin kaderi karanlık bir hal aldı.

Harabe halindeki malikâne korku filmlerinden bir sahneyi andırırken, eski ihtişamından sadece birkaç dağınık kalıntı görülebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Pablo Escobar # Kolombiya

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