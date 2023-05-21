ABD'den Ukrayna kararı

Ukrayna'yı savaşa sürükleyen ABD, ülkeye yeni askeri yardım yapacaklarını duyurdu.



ABD Başkanı Joe Biden, Japonya'da G7 Zirvesi'ne katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.



Biden, 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini de duyurarak, "Ukrayna'nın arkasındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.



Zelenskiy ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı 37 milyar dolarlık finansal yardım ve 375 milyon dolarlık askeri yardım için Biden’a teşekkür ederek, "Asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.