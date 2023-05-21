ABD'den Ukrayna kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili görüştü. Askeri yardım yapacaklarını söyleyen Biden, "Ukrayna'nın arkasındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.

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Ukrayna'yı savaşa sürükleyen ABD, ülkeye yeni askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya'da G7 Zirvesi'ne katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Biden, 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini de duyurarak, "Ukrayna'nın arkasındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.

Zelenskiy ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı 37 milyar dolarlık finansal yardım ve 375 milyon dolarlık askeri yardım için Biden’a teşekkür ederek, "Asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

# Ukrayna # abd # Biden # Zelenskiy

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