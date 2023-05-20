BRICS G7'yi geride bıraktı: Çin tek başına G6'yı geçti

Hızlı bir gelişim içinde olan BRICS ülkelerinin küresel gelir içindeki yüzdeleri G7 ülkelerini geçti. Sadece Çin tek başına G6’ya eşit bir güce ulaştı. Çin'in payı yüzde 1.7’den yüzde 17.3’e yükseldi. G7 ülkelerinin küresel gelir içindeki yüzdelerinin ise sürekli gerilediği kaydedildi.

Son Güncelleme:

Son 30 yılda en gelişmiş G7 ülkelerinin küresel gelir içindeki yüzdeleri sürekli geriledi. Ekonomik gücü G7 ülkelerini geçen BRICS ittifakı ise sürekli artış gösterdi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS İttifakı satın alma gücü paritesiyle G7 ülkelerini geride bıraktı.

Sadece Çin tek başına G6’ya eşit bir güce ulaştı. Çin'in payı yüzde 1.7’den yüzde 17.3’e yükseldi. ABD hariç G6'nın küresel gelir payı yüzde 37’3’den yüzde 22.5’e geriledi.

G7 ülkelerinin küresel gelir içindeki yüzdelerinin ise sürekli gerilediği kaydedildi.

Suudi Arabistan ve İran BRICS'e resmi olarak katılma başvurusunda bulunmuştu. BRICS üyesi olmak isteyen diğer ülkeler şöyle: Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır, Bahreyn ve Endonezya...

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çin # brics # g7

Benzer Videolar

Suriye Arap Birliği'ne döndü! Suriye Arap Birliği'ne döndü!
G7 Liderler Zirvesi nedir? G7 Liderler Zirvesi nedir?
İtalya'da sel felaketi İtalya'da sel felaketi
Ege'de ABD-Yunan kışkırtması Ege'de ABD-Yunan kışkırtması
Arapların birliği ABD planını bozdu Arapların birliği ABD planını bozdu
Kolombiya’da mucize kurtuluş Kolombiya’da mucize kurtuluş
İtalya'da sel felaketi İtalya'da sel felaketi
İngiliz ekonomistten skandal çağrı İngiliz ekonomistten skandal çağrı
ABD'den PKK'ya tank eğitimi ABD'den PKK'ya tank eğitimi
Trump'a kurmaca soruşturma Trump'a kurmaca soruşturma
İsrail ve GKRY'den doğal gaz anlaşması İsrail ve GKRY'den doğal gaz anlaşması
Ukrayna Avrupa'da ikna turunda Ukrayna Avrupa'da ikna turunda
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Volkanlarla kaplı bir ötegezegen keşfedildi!
3 20 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!