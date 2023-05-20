BRICS G7'yi geride bıraktı: Çin tek başına G6'yı geçti

Son 30 yılda en gelişmiş G7 ülkelerinin küresel gelir içindeki yüzdeleri sürekli geriledi. Ekonomik gücü G7 ülkelerini geçen BRICS ittifakı ise sürekli artış gösterdi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS İttifakı satın alma gücü paritesiyle G7 ülkelerini geride bıraktı.

Sadece Çin tek başına G6’ya eşit bir güce ulaştı. Çin'in payı yüzde 1.7’den yüzde 17.3’e yükseldi. ABD hariç G6'nın küresel gelir payı yüzde 37’3’den yüzde 22.5’e geriledi.

G7 ülkelerinin küresel gelir içindeki yüzdelerinin ise sürekli gerilediği kaydedildi.

Suudi Arabistan ve İran BRICS'e resmi olarak katılma başvurusunda bulunmuştu. BRICS üyesi olmak isteyen diğer ülkeler şöyle: Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır, Bahreyn ve Endonezya...