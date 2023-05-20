G7 Liderler Zirvesi nedir?

Asya-Pasifik’te Çin’i kuşatmak, Rusya’ya yeni yaptırımları ilan etmek, Zelenski’nin katılımıyla Ukrayna’ya silah yığmak…

İşte bu başlıkların masaya yatırılacağı G7 zirvesi başladı.



Zirve Japonya’da 1945’te ABD’nin Atom bombasıyla binlerce insanın öldüğü Hiroşima’da toplandı.



Zirve üç gün sürecek...Japonya Başbakanı Kişida Fumio, G7 liderlerini Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşıladı.

BİDEN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEYEREK GELDİ

Dediğini de yaptı. 2016’da Hiroşima’ya giden yol arkadaşı Barack Obama gibi Biden’da Japonya halkından özür dilemedi. Diğer liderler ile birlikte atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara yürüdü, çiçek bıraktı.



Yeni dünyanın yükselen cephesi Avrasya’ya karşı toplanan G7 zirvesine Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski’de çağrıldı. Zelenski’nin bizzat yer alacağı zirveye Avrupa Birliği, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam liderleri de katılıyor.

G7’nin ilk günü Rusya’ya yönelik yeni yaptırım planı açıklandı. Savaşa yardımla suçlanan kuruluşlara müeyyide kararı alındı. Açıklamada, “G7 olarak Rusya'yı savaş makinesini destekleyen teknoloji, endüstriyel teşhizat ve hizmetlerden mahrum bırakacağız” denildi.

"2023 G7 Liderler Zirvesi"nin hemen öncesinde başkent Tokyo'da eylemler vardı. Eyleme katılan yüzlerce kişi “Ukrayna’dan elinizi çekin, Çin ile savaş istemiyoruz” dövizleri ile yürüdü.



Eylemlerin Hiroşima’da devam etmesi beklenirken Japonya güvenlik güçleri teyakkuzda. Yoğun güvenlik önlemleri 21 Mayıs’a kadar sürecek.